Arnaud TESSIER

Après une carrière sportive de rugbyman de bon niveau (dont 1 an professionnel à la section Paloise en 1995, joueur de fédérale 1 et 2 au SNUC, champion de France universitaire en 97) je suis devenu enseignant d'E.P.S (STAPS de Nantes). Après 10 ans de carrière et avoir enseigné dans toutes formes de collèges, lycées et universités (STAPS et médecine) j'ai repris mes études au collège ostéopathique de Sutherland atlantique à Saint-Herblain. J'ai obtenu mon diplôme d'ostéopathe D.O avec mention "très bien et félicitations du jury". Cette école m'a ensuite embauché comme coordonnateur clinique. Je suis aujourd'hui devenu responsable de la clinique. J'enseigne aussi l'ostéopathie aux professions de santé à l'Iops.

J'exerce en cabinet libéral au 3 place Aristide Briand à Nantes en compagnie de messieurs Touya, Ribot et Curty. Parallèlement, j'ai intégré l'équipe médicale pluridisciplinaire des "algies périnéales" au CHU de Nantes en 2011 aux côtés du Professeur Robert, des Dr Riant, Dr Labat, Dr Ploteau et du kinésithérapeute M. Guérineau. J'ai mené des travaux de recherche : le premier sur l'efficacité de l'ostéopathie sur la névralgie pudendale et les neuropathies pélviennes, l'autre sur les modifications des dysfonctions ostéopathiques de l'articulation sacro-iliaque suite à la chirurgie de transposition du nerf pudendal par voie d'abord transglutéale.

J'interviens enfin au Stade Nantais, club de rugby, où j'assure le suivi ostéopathique des joueurs.



Mes compétences :

Sport

Rugby

Enseignement