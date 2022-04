Arnaud THIERRY

 Maitrise exhaustive de la fonction marketing : 6 lancements de produits réussis

 Management d’équipes marketing jusqu’à 7 collaborateurs

 Management d’une équipe de vente de 8 délégués

 Expérience hospitalière (maladies rares, hématologie, oncologie) et ville (cardiologie)

 Coordination d‘études de phase IV, d’études épidémiologiques, d’observatoires



Mes compétences :

Marketing manager

MBA

Manager équipe de vente

Multiples experiences de lancement de produits

Coordination d'équipes pluridisciplinaires et de p

Expérience hospitalière (hématologie, oncologie, m

Management d'équipe de vente et marketing

Industrie de la santé (pharmaceutique, dispositif