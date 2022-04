Arnaud THOMAS

Développeur PHP / MySQL, langage Java (Frameworks Struts), Javascript (JQuery), HTML 5, CSS3, Responsive Web Design, XML, Json

Utilisation de WebServices : SOAP, cUrl, OData

Connaissance en SHELL : ImageMagick, ...

Intégration de paiement sécurisé e-Transactions, Paybox, SPPlus, Paypal

Bonne connaissance des framework PHP : Symfony 2 et Zend Framework 2

Bonne connaissance en SEO - Optimisation du code, hiérarchisation des données

Gestion de serveur Apache et Tomcat

Logiciels de développement : Netbeans et Eclipse

Notion en développement d'application mobile : iPhone (Objective C) et Android (JAVA)



