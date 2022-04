Je suis un amoureux de la vie qui a à cœur de développer son réseau et d'enrichir sa vie d'un maximum de connaissances, d'expériences et de contacts.

Toujours attentif à de nouvelles opportunités humaines et commerciales, N'hésitez pas me contacter!





Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Conseil

Défiscalisation

Vente

Prêt immobilier