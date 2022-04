Emmanuel MABIN

Je suis Président du CEFDP. Je suis Fondateur, Associé et Directeur de la Formation du CEFIOB Centre de Formation des Intermédiaires en Opérations de Banque. Je suis Président et Fondateur de la FFIBAS Fédération Française des Intermédiaires Bancaires et d'Assurance

Après environ vingt ans de Banque, en Gestion de Patrimoine puis Direction d'Agence.



Au sein du CEFIOB nous formons les IOBSP, les IAS et les CIF dans la cadre de la réglementation en vigueur. Nous délivrons à nos stagiaires les livrets de stage et attestations de compétences qui permettent l'inscription sur le Registre Unique tenu par l'ORIAS en vue d'une parfaite conformité à la loi.



La Fédération Française des Intermédiaires Bancaires et d'Assurance FFIBAS a pour but de regrouper les IOBSP et les IAS indépendants n'appartenant pas à des grands réseaux et de défendre leurs intérêts mais aussi de promouvoir et faciliter leur action auprès des pouvoirs publiques ainsi que des consommateurs.



Au sein du CEFDP nous intervenons notamment en matière de reconversion professionnelle des Militaires, prévention des Risques Psychosociaux, formation des Demandeurs d'Emploi et Créateurs d'Entreprise et formation des praticiens en Thérapie Brève.











Mes compétences :

Formateur

Directeur commercial

Dirigeant

Formation

Assurance

Hypnose Ericksonienne et Thérapies Brèves

Banque privée