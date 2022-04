Arnaud THOMASSIN

Avec plus de 14 ans en bureau d'étude d'exécution électrique surtout dans le domaine du bâtiments tertiaires, je gère actuellement un bureau d’étude de4 à 6 personnes et un atelier de 2 personnes.



Ma fonction est la planification ainsi que la gestion de multiple projet dans tous les différent domaines que se soit dans les Courant Fort ou dans les Courant Faible VDI, Système de sécurité incendie, Extinction automatique, Sonorisation de Sécurité, Sonorisation, Vidéosurveillance, Contrôle D’accès, Intrusion, Interphonie, Appel Malade.





Mes compétences :

Canéco

Autocad

See Electrical

DIALux

Batigest

Wipsos