Arnaud THOMASSIN

J'ai 57 ans et j'ai commencé ma carrière en 1979, comme acheteur en produits sidérurgiques.Après 15 ans dans cette société ou j'ai gravi les échelons jusqu'au poste de chef des ventes, j'ai dirigé ma carrière vers la direction d'une PME. En 2004, le PDG a souhaité vendre l'entreprise. A partir de 2005, j'ai intégré la société TRD Inox qui depuis novembre 2012 est devenue STAPPERT FRANCE .

Je suis dynamique, tenace, droit et avec du caractère.

En dehors de la vie professionnelle je suis Président du Comité du Rhône de Golf depuis 2004, par goût de ce sport et pour le faire évoluer dans la direction des jeunes. J'ai été réélu en février 2013 pour un nouveau mandat de 4ans. J'aime dans ce sport l'autogestion du score et le respect des règles d'éthique et de comportement, pour soi-même , ses partenaires et ses co-compétiteurs. A méditer dans les entreprises ou la pression n'a jamais amélioré les résultats des sportifs.