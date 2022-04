Arnaud THOREZ-DEBRUCQ

Je suis actuellement en recherche d'emploi. J'ai exercé, principalement au sein d'entreprises spécialisées dans la fermeture de bâtiments et la maintenance ascenseurs, les fonctions de Technico-commercial et Responsable commercial. Mon parcours professionnel et les fonctions qui m'ont été attribuées m'ont permis d'acquérir les qualités nécessaires dans les domaines du développement commercial, de la vente et de la relation client. Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Développement commercial

Autonomie

Négociation commerciale

Aisance relationelle

Gestion de la relation client