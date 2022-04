Arnaud THOUIN

Riche de mes expériences professionnelles dans l'hôtellerie restauration, je souhaiterais donner un nouvel élan à ma carrière en me donnant un nouveau challenge professionnel et personnel. Je souhaiterais me reconvertir dans le domaine du commerce ( commercial auprès des entreprises, vendeur,...).



Mes compétences :

endurant

Vente

Gestion des stocks

Organisé et bon sens relationnel