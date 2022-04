Arnaud THOUMYRE

**** Le soleil ne se lève que pour celui qui va à sa rencontre (H. Le Saux) ****



Notre société recherche régulièrement :



- Des candidats motivés et expérimentés dans les systèmes décisionnels ou les nouvelles technologies (Ingénieurs d'études, de développement ou commerciaux) et qui souhaiteraient intégrer une structure de 90 personnes. Pour déposer votre cv : a.thoumyre@taskinfo.com



- Des partenariats avec des Indépendants ou SSII de tout horizon informatique (Maîtrise d'ouvrage, développeurs, chefs de projets...) pour les faire intervenir chez nos clients (Société Générale, ICDC, Groupama, PSA, CA CIB, EDF ...)



Technologies fréquement utilisées : Business Object, Cognos, Informatica, Microsoft BI, OBIEE, Talend, Datastage, Pentaho, Java, J2ee.



Notre expertise BI : http://tinyurl.com/TaskBI

