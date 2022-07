Romain VILCOQ

Domaines d'expertises techniques :



- Résolutions de problèmes de performance sur des systèmes multi-tiers complexes (PeopleSoft, Siebel , SAP, JDE, Cognos, Informatica)

- Définitions et mise en place d'architectures techniques Oracle hautement disponibles (OEL/ASM/RAC/DataGuard) pour des bases de données hébergeant des données d'applications critiques.

- Étude et mise en place de la compression 11.2 sur des entrepôts de données avec réduction drastique de l'espace disque utilisé et amélioration des temps de réponses.

- Réalisation du POC sur Oracle Exadata X2 dans le cadre d'une étude de faisabilité d'un datawarehouse VLDB.

- Étude et mise en place du partitionnement composite sur des entrepôts de données.

- Audit de performances :Analyses réactives et proactives des performances du noyau et du code SQL généré par les applications.

- Étude, POC et mise en production d'Oracle GridControl 10.2 pour la supervision de 5000 Bases de données Oracle.

- Audit de sécurité : États des lieux, recommandations et mise en production.

- Audit des sauvegardes et restaurations : Déploiement de RMAN et rédaction des SOP sauvegardes et restaurations.

- Audit de code SQL : Support aux équipes de développement sur l’écriture de code efficace.



Environnements techniques :



Oracle RDBMS 9.2, 10.2, 11.2, 12.1

Oracle RMAN 9.2, 10.2, 11.2, 12.1

Oracle RAC 10.2, 11.2, 12.1

Oracle ASM 10.2, 12.1

Oracle Grid Control 10.2, 11.2, 12.1

Oracle Dataguard 10.2, 11.2, 12.1

Oracle Partitonning 10.2, 11.2, 12.1

Oracle Advanced Compression 11.2, 12.1

Oracle RAT 11,2

Oracle SPM 11.2

Oracle Exadata X2 X4



OS : Sun Solaris, HP-UX, AIX, Linux redhat, OEL, Windows

Cluster : Oracle Clusterware, Veritas Cluster VCS, Microsoft Cluster MSCS

AS : Weblogic, Jboss, Oracle AS, tuxedo

ERP : SAP, PeopleSoft, Oracle Applications

CRM : Siebel

BI : informatica, cognos



Mes compétences :

Oracle Certified Profesional - Database

Oracle 10g

SQL

ITILV3

Exadata

Performance

RMAN

Optimisation

Oracle

Consolidation

PRA

RAC