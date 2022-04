Arnaud TIERANT

Suite à mes études (DUT Génie biologique, Licence et Master en Informatique, spécialisation en Bioinformatique), j'ai décidé de rentrer dans le monde du travail en créant mon entreprise de services bioinformatique BILMS (Bioinformatique, Informatique, Logiciels, Maintenance, Services), afin de fournir à des laboratoires de recherche en biologie un service externe, mettant à leur disposition mon savoir faire et mon expertise acquis au fil de mon cursus.

Parfois les perspectives de chacun changent, c'est pourquoi j'ai envisagé un emploi moins administratif, plus axé encore sur mes compétences techniques. C'est dans cette optique que j'ai mis avec plaisir mes compétences au service de l'entreprise Synap System, entreprise de conseil en solutions open-source, pendant près d'un an et demi. S'en est suivi une mission chez Acretion pour la participation au développement d'un réseau social intelligent dédié au partage des valeurs, via une stratégie innovante.

Actuellement, je suis en poste chez Sogeti, filiale à 100% de Cap Gemini S.A., l’un des leaders des services informatiques et d’ingénierie de proximité, spécialisé dans la gestion des applicatifs et des infrastructures.



Spécialisations :



Disciplines de l'informatique :

Conception & développement NTI Web, Web Sémantique, Agilité, veille tech, interopérabilité, testing & reporting.



Disciplines de la bioinformatique :

Gestion de biopuces, Datamining, Analyse de séquences

Virologie et génétique virale

Microbiologie alimentaire et industrielle, Physique industrielle agroalimentaire



Mes compétences :

PHP

JQuery

Symfony2

AngularJS

Node.js

eZ Publish

JavaScript

MVC

Doctrine2

MySQL

Zend framework 2

HTML 5

CSS 3

Sass

PHP 5

Ruby on Rails