Arnaud TIERLE

Études, conception, mise en plan de structure Primaire et secondaire aéronautique.

Projet auxquels j'ai participé:

• Suivi de liasse supports fixes pointe avant A400M, pour Aerolia.

• Mise en liasse structure meubles électriques A350, pour Latecoere.

• Etude complète de la dérive en composite du SSJ100 SUKOI en vue d’obtenir les certifications de vol européennes et américaines, pour FACC/ SUKOI.

• Rédacteur Dérogations tronçon central A330 et A340, Barque A380, pour Latecoere.

• Etudes structure primaire pointe avant A350-1000 et étude d’une solution de réparation de la pointe avant de l’A350-900, pour Aerolia.

• Etudes structure composite d’encadrement portes PAX (section13-14 et section 16-18) sur A350-1000, pour Premium Aerotech/ Airbus North America

• Etudes jonctions orbitales et longitudinales pour Stelia sur le programme Bombardier Global 7000



-Logiciels maitrisés CatiaV5, PdmLink, Primes, Windchill, Vpm, Bureautique.