Arnaud TISON

J'ai commencé ma carrière professionnelle en maîtrise d’oeuvre d’infrastructures routières au sein de SCETAUROUTE (actuellement EGIS) pendant environ 11 années dans le service OA (3 ans au BE et environ 8 ans en travaux) ou j’ai acquis une vision globale des chantiers de la préparation à la réception des OA tel que l’élargissement 2 * 2 voies Fresnes/Dourges (A1), les viaducs du Boulonnais (A16 Nord), le viaduc de la Dordogne (A20 Souillac)

Après cette expérience en Moe, j’ai décidé de changé d’orientation professionnelle et j’ai intégré Botte Sade Fondations en tant que conducteur de travaux ou dans un premier temps j’ai eu la charge de plusieurs chantier linéaire (A29, A28, TGV Est), au fur et à mesure de l’expérience, j’ai chiffré et suivi les différentes opérations acquises principalement en France. J’ai réussi à tissé des très bon liens de confiance avec des entreprises de GO qui n’hésite pas à me demander conseille en amont des AO



Mes compétences :

Project Management

Microsoft Office