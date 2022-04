Arnaud TITECA

Coordinateur qualité industrie.( chocolatiere moulages et pralinés)

Fonctions :

- Responsable d’équipe (5 personnes)

- garant de l’acheminement de la fabrication jusqu’à l’emballage

- vérification de la conformité des produits en lien avec la hiérarchie.



Prérogatives :

- Assure le suivi hebdomadaire des échantillons de produits finis.

- Veille à la sécurité alimentaire en menant des plans d’actions

- Sécurité du personnel (EPI, application des règles d’hygiène et sécurité)

- Reporting sur la maison mère (échantillonnage / audit)

- Mise en place d’actions correctives





Conducteur de ligne

Fonctions :

- Responsable fabrication produits finis



Prérogatives :

- Démarrage de ligne de production

- Contrôle et surveillance

- Fabrication de pralines et crèmes spécifiques

- Travail d’équipe (5 personnes)



Mes compétences :

Autonome/Volontaire/Rapide/Responsable/Flexib

