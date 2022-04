Arnaud TOUBERT

J'ai commencé ma carrière dans la banque, en salle des marchés, où j'ai occupé successivement les fonctions d'assistant-trader sur les marchés dérivés, d'adjoint trésorier (trading, arbitrage), et de trader sur le court terme pour l'un des principaux émetteurs du marché financier français.



Puis, je suis passé du côté client, 4 années, en tant que responsable Front Office à la RATP. Avec mon équipe, je gérais 4 milliards de dettes, environ 400 millions d'euros d'actifs, 70 000 hectolitres de carburant. En tant que chef de projet puis copilote d'un projet transversal, je me suis familiarisé avec les prêts aux particuliers : cession d'une créance de 35 millions d'euros (7000 dossiers) et transfert de l?activité (40 000 bénéficiaires potentiels).



Cette expérience du secteur public et des marchés financiers m'a permis de développer des compétences dans le métier de conseil en gestion de la dette au sein de Finance active, premier fournisseur de services interactifs dédiés aux directeurs financiers des collectivités locales, centres hospitaliers, et acteurs de l'Habitat (OPH, SEM). Progressivement, j'ai pris la responsabilité du secteur Habitat en tant que consultant senior manager.



En 2007, à la recherche d'un nouveau challenge dans une banque dont les valeurs me sont proches, le Crédit Coopératif, j'ai pris le poste de Responsable de la Clientèle Institutionnelle. J'ai su créer et développer un portefeuille de clients grands comptes, principalement sur le secteur non marchand, en les accompagnant notamment sur les problématiques de financements, de placements, et d'ingénierie sociale(CET, PEE, PERCO, articles 39 et 83). De plus, j'ai participé à la réalisation des premiers Partenariats Public Privé (PPP) du Crédit Coopératif en origination et syndication. Depuis avril 2009, j'ai rejoint la salle des marchés pour vendre des instruments financiers (swaps, cap, floor, tunnel,...), des placements (CAT,CDN,BMTN,...), et conseiller les collectivités locales sur leur gestion de la dette.



Mes compétences :

instruments financiers

vente

partenariat public privé

ingénierie sociale

commercial

gestion d'actifs

management

asset management

trading