Qui suis-je professionnellement ? :



Illustrateur BD au trait humoristique de type "Astérix/ Boule et Bill", autodidacte et publié professionnellement depuis plus de 25 ans sur différents supports : Bande dessinée ( Bamboo/ Delcourt ), presse, magazines, animation flash pour le web, story-boarder pour le cinéma, je suis souple et m'adapte facilement à vos besoins. Après 3 ans de collaboration comme illustrateur avec la société de carterie "Tendances Éditions" qui continue de distribuer commercialement mes créations, l’aventure vient de prendre fin, d’un commun accord.



Aussi, suis-je de nouveau disponible pour optimiser la communication "grand public" de vos objectifs et désirs commerciaux.



Pour en savoir plus sur mes compétences stylistiques :



Qui suis-je au quotidien ?



Profondément altruiste, très extraverti et doté d'une nature comique particulièrement affutée ( j'adore jouer avec les mots).



Depuis un an, je me consacre intensivement à l’apprentissage de l’anglais et discute régulièrement avec des anglophones de diverses nationalités et leur communique ma passion pour ma langue maternelle " le français" à travers l’art et la lecture orale.



• Passionné par la comédie théâtrale ( comédien amateur depuis 4 ans )



• L’art oratoire du conteur : je souhaite me professionnaliser " en seconde activité" dans ce domaine et celui de la narration audio, car j’y ai un potentiel certain. Je ne suis hélas pas encore équipé comme il le faudrait pour livrer un travail professionnel, ( équipement coûteux ) mais je suis motivé et ce n’est qu’une question de temps !



On peut m’écouter ici : https://soundcloud.com/arnaud-toulon?fbclid=IwAR2K5_0ce9zaq5cuV1hiBrtQpfiyKrIGuFTUe_KMtJ-AOtlGAKv9Znvq_2A



• Transmettre aux étrangers mon amour de la langue française ( je le fais depuis une année sur un groupe WhatsApp et vais devenir "tuteur communautaire de français" sur le site Italki, d’ici très peu ).



• Le cinéma ( je suis plus cinéphile que cinéphage ), l’humour ( j’en ai à revendre et maîtrise les finesses du langage et de la répartie, ayant été "guidé" par des maîtres comme Sacha Guitry et Raymond Devos dans ma jeunesse).



• L’écriture: j’ai une plume alerte et inspirée, mais ma procrastination l’empêche régulièrement de caresser le plein potentiel de mon imaginaire.



• La bande dessinée et la littérature ( je lis surtout des contes ).





Voilà, fin de " cette bafouille" : n’hésitez pas à me contacter en privé pour toutes demandes ou précisions et merci de votre visiiIIIiiite !



Arnaud. :)



