Arnaud TOURNIER

Développeur depuis plus de 12 ans initialement spécialisé sur les systèmes d'informations distribuées, Arnaud s'est aussi penché ces dernières années sur les technologies web. Grâce aux compétences gagnées en programmant à bas-niveau, il accompagne et conseille des équipes de développement. Il partage ses connaissances sur Java EE, GWT et C# à l'occasion des nombreuses formations et conférences qu'il assure en Europe. Ses compétences sont fortement ancrées dans le concret car il travaille également sur de nombreux projets industriels.



Mes compétences :

Java EE

JavaScript

Java

C#