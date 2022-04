Arnaud TOUZEAU

Jeune entrepreneur de 24 ans, je suis ici afin de développer mon activité et mon réseau professionnel.

J'ai diverses expériences professionnel, surtout dans le milieu commerciale. En effet, j'ai été technico-commercial dans le négoce en matériaux de construction et aussi dans la distribution de presse. Pour plus de détail, je vous invite à consulter mon parcours pro.



Je terminerai cette courte présentation par cette phrase qui me décris parfaitement "L'obstination est le chemin de la réussite"



Mes compétences :

Prospection commerciale

Création d'entreprise

Finance d'entreprise

Développement commercial

Négociation commerciale

allplan

DAO

Microsoft Office