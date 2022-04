Arnaud TOUZEAU

Actuellement étudiant à l’institut de commerce Rise la Défense, je prépare un BTS Négociation Relation Client. Je souhaite vivement occuper un poste de conseiller commercial en alternance

J'ai un sens prononcé du relationnel, je suis autonome, dynamique et J’ai un désir profond de réussir et d’évoluer.



Mes compétences :

Informatique

Phoning

Négociation

Création d'outils commerciaux et marketing

Prospection

Relation client