Guillaume FRETTE

Directeur de Réseau, mon métier est de diriger, animer et développer un réseau de magasins dans l’équipement de la personne, de la maison, dans le service aux consommateurs, d’en définir et d’y faire appliquer une stratégie commerciale efficace, rentable et pérenne….



J’ai dirigé et animé un réseau d’une centaine de magasins au sein du groupe ERAM puis d'un réseau d'une filiale du groupe Pepkor/Steinhoff. Je participe aujourd'hui au développement de l'enseigne 5àsec. J’ai acquis des compétences de stratégie et d’animation commerciales, de développement d’enseignes, de management, de conduite du changement et de pilotage de la rentabilité.



Je me suis forgé la conviction que la réussite d’une organisation passe par la réussite des Hommes et la proximité avec les points de vente.



Mes compétences :

Animation des ventes

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Stratégie commerciale

Management commercial

Service client