Marc HANNOYER

Transformer les DataCenters en ressources agiles, performantes, sécurisées et à moindre coût est une seule et même priorité pour nos clients.

La virtualisation et le Cloud doivent rendre prédictibles vos infrastructures et transformer votre DataCenter en centre de services.



Notre mission d’architecte technologique et de Cloud Builder est d’assembler le meilleur de la technologie et des services afin de transformer vos DataCenters en pools de ressources flexibles, économiques et ultra-performantes.

En France, AXIANS c’est plus de 1500 ingénieurs en stockage, réseau, serveur, virtualisation, provisioning et supervision pour que la technologie soit synonyme de réussite pour votre entreprise.