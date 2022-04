Arnaud Tringali, originaire de Toulon dans le Var, sur Lyon depuis 3 ans, je suis en couple et ai un enfant.

Actuellement Coordonnateur securité et protection de la santé je quitte mon emploi en fin d'année, je m'inscris sur ce site dans l'objectif de retrouver un poste lié à ma formation initiale qu'est l'immobilier et plus particulièrement entant que gestionnaire de copropriétés.

Mes experiences professionnelles m'ont permis d'acquerir des connaissances variées dans les métiers du batiment mais également d'un point de vue technique lors de mes suivis de chantiers dans le metier de CSPS.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Suivi de chantiers

Animation de réunions

Organisation du travail

Gestion

Conduite de réunion

Relationnel