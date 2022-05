Ludovic TRINGALI

Après quelques années d’exercice en qualité d’architecte – chef de projet salarié entre 1998 et 2001, mes aspirations personnelles et professionnelles m’ont naturellement conduit à exercer en libéral.



Née en janvier 2002, l’agence "Quadrature Architecture" a connu une activité en constante progression depuis sa création, se développant au fil des années, projet après projet pour devenir aujourd’hui un acteur confirmé dans la Maîtrise d’œuvre et l’acte de bâtir en région PACA.

En 2009, soucieux d'apporter une nouvelle dimension à mes activités professionnelles , j'ai décidé de franchir un nouveau cap, abandonnant le mode d'exercice libéral au profit d'une Société d'Architecture.

"Quadrature Architecture" a donc laissé la place à la société "Quadrarchi", sarl d'Architecture.



Effectif de l'agence :

Un Architecte DPLG gérant

Trois Architectes D.E / H.M.O

Un collaborateur en formation alternée

Un économiste de la construction / chargé d'opérations

Une secrétaire administrative

Une secrétaire comptable.



Essentiellement axée dans le secteur de l'Architecture automobile, Quadrarchi conjugue aujourd'hui de nombreuses compétences essentielles à l’exercice de la Maîtrise d'Oeuvre au quotidien dans le domaine architectural bien sur, mais aussi graphique, infographique, technique, informatique mais aussi administratif, juridique et réglementaire.

Cette association de compétences pluridisciplinaires nous permet de répondre et de satisfaire aux attentes de Maîtres d'ouvrages essentiellement privés mais aussi, dans une moindre mesure, publics dans les domaines variés (tertiaire, commercial et industriel, habitat individuel et collectif, équipements publics) en neuf ou dans l'ancien.



Chaque fois que nécessaire, notre équipe s’adjoint les services et compétences de confrères et/ou de Bureaux d'Etudes Techniques confirmés avec qui nous collaborons généralement depuis des années.



Vous pourrez avoir un aperçu de nos activités sur notre site web :



