Arnaud TROLONG

Nous assistons juridiquement et fiscalement le chef d'entreprise, dans la gestion de son patrimoine privé et professionnel (aide à la création, à la transmission et/ou au départ en retraite).

Anticipation successorale du patrimoine.

Recherche du meilleur ration coût/protection sociale et rémunération.

Audit social de l'entreprise (pertinence et coût des garanties obligatoires en matière de protection sociale prévues par la loi ou la convention collective).

Le travail se fait en partenariat avec l'expert-comptable du client et le notaire.



Mes compétences :

Droit patrimonial

Fiscalité patrimoniale

Succession

Chef d'entreprise

Dirigeant

Optimisation fiscale

Rémunération

Transmission

Pme