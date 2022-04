Arnaud TSIGANI

Mesdames,messieurs



Après quelques années de travail manutentionnaire à Paris,ouvrier d'usine agroalimentaire dans le Morbihan et électricien bâtiment,tertiaire en Bretagne; en 2013 j'ai décidé de reprendre mes études pour préparer un Bac+2 Électrotechnique en alternance afin d'acquérir d'autres compétences et donner un nouvel élan à ma situation professionnelle.



Passionné de foot, 12 ans que je perds mon souffle derrière un ballon de foot amateur. Je suis aussi passionné des voyages : Brazzaville,Kinshasa,Abidjan,Bruxelles,Montréal,New-York,...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture de crâne.Le plus difficile dans l'ouverture d'esprit c'est la gestion des courants d'air.



Adaptable est une des mes qualités, réservé est un de mes défauts. A toutes les bonnes âmes qui s'attendriront sur mon profil, je vous dis merci.



Cordialement,