Arnaud TUFFERY

Diplômé en Microélectonique et Automatique, j'ai débuté ma carrière en tant qu'Ingénieur Projet (déploiement de solution software et hardware sur site client). Cette période m'a permis de mettre à profit mon expertise en informatique industrielle et automatique acquises lors de mon cursus à Polytech' MONTPELLIER (ex-ISIM). 2 années d'ingénieur Projet m'ont aussi donné l'occasion de parcourir le monde et ainsi améliorer mon contact client et pratiquer la langue anglaise.

J'ai par la suite évolué sur un poste de chef de projet avec notamment des responsabilités de gestion d'équipe. Je suis aujourd'hui chef de projet chez ITESOFT, dans le département Professional Services gérant la mise en place de nos solutions chez nos clients.



Mes compétences :

Dématérialisation

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Manager

JavaScript

Gestion de projet

Management