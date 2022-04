Arnaud UHALDE

Construisez vos réussites grâce à vos talents et atteignez vos objectifs avec confiance!

Plus d'infos sur latelierduchangement.fr



Qui j'accompagne?

Les cadres, les cadres dirigeants et les indépendants.



Pour me contacter :

Par mail : contact@latelierduchangement.fr

Par téléphone : 06 75 38 66 64



Mes thèmes de prédilection? Notamment :

Vos talents, votre potentiel, votre leadership, le management par la bienveillance, votre capacité d'innovation, votre capacité de délégation dans la confiance, vous permettre de développer une posture inconditionnellement positive



Ce que j'apporte à mes clients?

Ma bienveillance, mon professionnalisme, des techniques éprouvées pour vous faire avancer rapidement



Quelles formes d'accompagnement?

Le Coaching professionnel individuel, le Coaching d'équipe, l'Appreciative Inquiry (Exploration Appreciative), la formation (management, créativité, innovation, ...), l'animation d'ateliers (facilitation, co création, ...), les missions de conseil, la mise en place de démarches innovantes, ...



Dans quels secteurs?

L'Informatique, le secteur Banque/Assurance, les Mutuelles, les Services, l'Industrie, le Secteur Public









Mes compétences :

Successfactors

Développement des talents et des potentiels

Ressources humaines

Systèmes d'information

Peoplesoft

SaaS

MOA

GPEC

Gestion des compétences

Recrutement

Secteur Public

AMOA

Créativité

Gestion des talents

Accompagnement au changement

Gestion de la relation client

Business process

Diagnostic social

Formateur

Animation de formations

Innovation

Coaching Professionnel

Change Management

Coaching de transition

Life coaching