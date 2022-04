Arnaud VAILLIERE

Après avoir acquis un savoir faire à travers de nombreuses expériences professionnelles, une passion réelle d'aller de l'avant et l'envie de toujours aborder les responsabilités avec sourire, opiniâtreté et volonté d'aboutir, le temps est venu de me consacrer à de nouveaux challenges.

Dès demain, je souhaite m'entourer de nouveaux partenaires et collaborateurs avec qui je partagerai les mêmes valeurs; l'enthousiasme, l'honnêteté et la confiance dans une ambiance de travail détendue et saine.