Arnaud VAISSIÈRE

Titulaire d'un diplôme ESC et d'un master "Management des Achats", je me suis spécialisé dans le secteur de la grande distribution



Plus de 10 ans d'expérience en centrale d'achats en France comme à l'étranger dans des enseignes au profil différent (grande consommation, grossiste/franchisés, spécialiste) et dans des secteurs variés (alimentaire, informatique, telecoms) m'ont permis d'acquérir une solide expérience professionnelle et de développer les compétences suivantes:

- négociation,

- category management,

- stratégie commerciale,

- animation de réseau,

- plan d'action marketing,

- comptes d'exploitation.





Lors de mon dernier poste en tant que Directeur Achats et Marketing, j'ai intégré l'entreprise dès sa création en Espagne afin de créer le département en fiabilisant les flux informatiques et financiers entre la centrale et les magasins, en validant les procédures et en élaborant les KPI du département et du suivi de l'activité commerciale.



En tant que membre du comité de direction, j'ai activement participé aux orientations de la politique générale de l'entreprise (développement/ouverture de magasins, profil RH des vendeurs et responsables de magasins, formation...) ainsi qu'aux présentations au conseil d'administration (business plan à court et moyen terme, comptes d'exploitation, plan marketing...).





Homme de terrain, résistant au stress, pro actif, allié à une très bonne connaissance du fonctionnement et des enjeux d'une entreprise de grande distribution, je suis actuellement à la recherche d'un nouveau défi dans le secteur Retail qui me permettra de démontrer mes qualités de leadership et de communication.



Je suis mobile à l'internationnal, n'hésitez pas à me contacter.





Mes compétences :

PLAN D'EXÉCUTION / DÉTAIL TECHNIQUE