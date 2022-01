Leroux PATRICK

Communication, la fonction plurielle en un seul mot !



Parce que la communication n’est pas juste le fait de pouvoir communiquer, Directeur de la communication ne s’improvise pas.

Cette fonction n’est pas un métier, c’est une passion plus qu’une vocation, une façon d’être et non une façon de penser.



Champs de responsabilité : Définition et mise en œuvre des stratégies de communication externe, institutionnelle et interne.

Communication externe (journaux, gestion du site internet, plans média, évènementiels, actions urbaines ...)

Communication commerciale (plaquettes, affiches, flyers, mailing ...)

Communication institutionnelle (relation avec les élus locaux, évènements …)

Gestion des relations presse (écrite, radio, TV)

Communication interne (journal, plaquettes, intranet ...)

Organisation d’évènementiels internes (cérémonie des vœux, assemblée générale, séminaires...)

Gestion de la communication de crise

Suivi de la charte graphique

Suivi du budget et choix des fournisseurs (agences, TV, radio, affichages, journaux…)



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Gestion de projet

Marketing