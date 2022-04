Arnaud VALLI

Spécialisé dans la fabrication de produits d’hygiène et de désinfection, depuis plus de 40 ans, ELCOPHARMA a investi dans un outil industriel performant et automatisé, ces trois dernières années, pour satisfaire une demande importante du marché…

ELCOPHARMA vous apporte son savoir faire dans la fabrication de produits d’hygiène et de désinfection sous nouvelle directive biocide et réglementation REACH.

ELCOPHARMA innove : Première gamme cosmétique à travers la détergence : SENSUAL Le Parfum Haute Couture

ELCOPHARMA vous garantit le meilleur rapport qualité prix, correspondant à la réalité du marché et prenant en compte la demande de vos clients.

ELCOPHARMA conditionne tout type d’emballage, de la dose de 20 ml., au pistolet de 500 ml. ou de 750 ml., au bec canard de 750 ml., passant par le flacon de 1 litre avec ou sans poignée, au litre doseur monocol, jerrycan de 5 litres, etc….

ELCOPHARMA réalise un volume expédié de 16000 tonnes en 2012.

Le site de production fonctionne dans le respect total des normes ISO 9001 V 2008 et ISO 14001

( environnementale ), en cours, tout en respectant scrupuleusement l’aspect rejet zéro dans ses unités de production, avec une station d’épuration intégrée .



