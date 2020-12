Arnaud VANDEL

Le développement de l’hydroélectricité - de la petite hydro aux grosses puissances, en France et à l’Export - est l'enjeu majeur pour lequel je m’investis aujourd'hui.



Ingénieur diplômé de Grenoble INP - Ense3 / HOE-GHO en 2014, je suis actuellement en poste chez ARTELIA Eau & Environnement en tant que Responsable de Missions pour l'activité Barrages, Hydroélectricité et Infrastructures. Je gère des projets de conception et de dimensionnement d'aménagements hydroélectriques, de réhabilitation de barrages, et étudie les productibles, les coûts et la rentabilité des projets.



Mes compétences :

RDM

Auscultation

Microsoft Office

MapInfo

CATIA

C Programming Language

Autocad

Fudaa

HEC-RAS

Plaxis

Abaqus

Modélisation hydraulique

Ouvrages hydrauliques

Formation

Barrage