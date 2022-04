Arnaud VANHEULE

Bonjour,



Merci de consulter mon profil.



-Je suis une personne autonome et capable de travailler en équipe.

- Je suis une personne curieuse dans le domaine du travail.

- Je me suis occupé durant 8 ans de la gestion de parcs informatiques (Environ 700 postes) que ce soit en terme de gestion, installation, configuration hardware et software.

- L'administration de réseaux informatique avec la gestion de 1400 comptes utilisateurs.





Mes compétences :

Administration réseaux

Configuration informatique

Configuration logicielle

Analyse des besoins

Kwartz server