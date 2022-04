Arnaud VANIER

DOMAINE DE COMPETENCES

-Management d’équipes : Définition des rôles et responsabilité individuelles et collectives,

communication, motivation, évaluation des compétences, développement professionnel

-Gestion de fabrication : planning, ordonnancement, lancement, suivi des indicateurs de production

-Management de la Qualité : interface client, BPF, indicateur de satisfaction et amélioration

continue

-Logistique : achats, gestion des stocks, approvisionnement matières, expéditions produits finis

-Contrôle budgétaire : suivi budgétaire, gestion des investissements productifs et tableaux de bords

-Informatique : Pack Office, ERP (Netprint)



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

BPF

Management

Planification

Logistique

Production

Réponse aux appels d'offres