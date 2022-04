Arnaud VANOUTRYVE

Poste actuel :

Responsable Grands Comptes



Responsabilités :

• développer le courant d'affaires et gérer le compte d'exploitation client (MN & MDD),

• intégrer et optimiser les implications marketing, financières, logistiques et juridiques,

• participer à l'élaboration de la politique commerciale et la mettre en oeuvre chez les clients,

• négocier les accords commerciaux, gérer et optimiser en continu la relation client.



Parcours professionnel :

15 ans d'expériences commerciales sur des marchés marketés et concurrentiels dans l'environnement GMS



Compétences :

• une solide expertise commerciale et marketing associant la dimension stratégique et l'exécution opérationnelle,

• la vision transversale de la relation client et de l'entreprise (marketing, finance, supply, juridique)

• le management transversal et direct,

• la négociation Grands Comptes,

• la construction de partenariats de croissance.



Formation :

> bac B (économie),

> école supérieure de gestion (European Business School) - Bac +4



Mes compétences :

Commerciale

Expertise commerciale

Grands comptes

Implication

Management

Management d'équipe

Marketing

Négociation

Négociation grands comptes

PME

Relation Client

travail en équipe