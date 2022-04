Arnaud VANWYNSBERGHE

Responsable d'établissement au sein de la Brasserie "Le Métropole" à Lille, je manageais une équipe de 6 à 10 personnes, je m'occupais des appros, de la carte de restauration, de la gestion du temps et de la relation clients.

A la suite d'un accident de la vie, je ne peux plus exercer mon activité. Reconnu comme travailleur handicapé, j'aimerais aujourd'hui mettre à profit mon expérience dans le management et le relationnel clients sur ma région. Je dispose du permis B, je suis mobile et je souhaite m'investir dans un poste commercial dans ma région lié à mon expérience passée ou me reconstruire professionnellement !

Je suis libre de suite.



Mes compétences :

Attachée commerciale

Aide comptable

Autodidactes en commerce

Manager

Tennis handisport compétition