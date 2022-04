Arnaud VANZEMBERG

Chimiste de formation ( licence et master1) , j'ai complété mon parcours par le master 2 "veille stratégique intelligence innovation" à l'université de Lille 1.



Après une première expérience à Bertin technologies entre 2011 et 2017, en qualité d'ingénieur consultant dans le pôle de management des technologies et de l'innovation ,spécialisé dans la veille technologique et stratégique, j'ai effectué différentes missions dont la principale a été d'accompagner en assistance technique l'IRSN dans sa démarche de veille stratégique au sein de la direction de la stratégie.



Je suis actuellement en CDI à l'Institut de radioprotection et de sureté Nucléaire embauché en tant que chargé de veille stratégique .Ma mission principale et d'animer et de coordonnées la veille stratégique au sein de l'institut ainsi que de piloter la veille technologique et stratégique dans le service qui gère la propriété intellectuelle et l'innovation. accompagnement et l'assistance de mes collaborateurs dans la conception et le suivi de leurs veilles, quelle soient technologiques , réglementaires, concurrentielles ou autres, est une composante essentielle de mes activités.



Mes compétences :

AMI

Veille concurrentielle

Veille réglementaire

Intelligence économique et collective

Veille stratégique

Veille technologique

Veille documentaire

Intellixir

Veille