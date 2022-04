Arnaud VASSEUR

DIRIGEANT de sociétés spécialisées dans le domaine :



- Sécurité Événementielle (gestion de foules, mise en sureté de manifestations du spectacle vivant, événements sportifs, soirées privées...



- Protections de Personnes (PDG industriels, Artistes, Sportifs...)



- Services (Audits, conseils,Formations)



Mon objectif est de satisfaire une clientèle qui devient de plus en plus forte car la sécurité privée oblige ses acteurs a plus de vigilance, de suivi règlementaire, de formation tant du personnel que de ses dirigeants.



Cette profession requiert en conséquence, un réel engagement potentiel. A partir du moment où il y a une mission de sécurité, il doit y avoir automatiquement compréhension, procédure d'exécution, fonction et encadrement.



TITAN INTERNATIONAL

8 rue Pierre Marie Chapuis

95320 SAINT LEU LA FORET

Tél : 00 33 1.39.13.09.23.

Mobile : 06.19.56.53.53.

Mail : titansecurite@9business.fr

Web : titaninternational.fr

Visionnez : http://www.youtube.com/user/arnaudtitan