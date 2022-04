Arnaud VASSEUR

Fondateur de TRANSACQ, je suis diplômé de L’European Business School. J'ai débuté ma carrière dans le milieu des fusions acquisitions avec Mesirow Financial (www.mesirowfinancial.com) établissement financier situé à Chicago, aux USA. Au sein du service Corporate Finance (M&A) j'ai été impliqué dans plusieurs transactions dont les valeurs étaient comprises entre $20 millions et $150 millions. J'ai notamment collaboré dans des transactions pour des groupes aussi divers que International Paper, Novartis, Motorola, Arko Paper, Smurfit -Stone Container, Plastag… De retour en France en 2007, j'ai décidé de poursuivre mon expérience de la transmission d’entreprise en l’adaptant à des structures de taille plus réduite. J'ai donc fondé Transacq dont la vocation est d’apporter le même professionnalisme aux patrons de PME qu’à ceux des grandes multinationales.



Mes compétences :

Investment banking

Private equity

Business strategy

Négociation

Business development

Mergers & Acquisitions

Stratégie