Arnaud VENTURINI

Vous souffrez de problèmes articulaires, de tendinite ou de sciatique et votre médecin vous conseille de vous faire opérer ? Prenez l'avis d'un chiropracteur qui saura souvent vous éviter une chirurgie.



Prise en charge des troubles neuro-musculo-squelettiques.

Approche globale du corps et de ses besoins afin de garantir une adaptation maximale aux différents stress du milieu extérieurs (physiques, émotionnels, biochimiques) par un rétablissement de son potentiel homéostatique.



Pour plus d'informations: http://www.chiropratique-st-michel.com/



Mes compétences :

Bien être

Psychologie

Chiropraxie

Nutrition

Gestion des émotions

Réhabilitation

Traitement de la douleur

Troubles viscéraux

Syndrome du canal carpien et tarsien

Lombalgies / lombo-sciatique

Tendinites

Troubles musculo squelettiques