Arnaud VERBEKE

En charge de la maintenance et du développement d'applications CAO, mon rôle consiste à :

- analyser les problématiques de nos clients,

- proposer des solutions adaptées à leurs besoins,

- planifier et assurer la mise en place de développements informatiques.



Mes compétences:

- Environnements CAO : CATIA CAA/RADE

- Mathématiques : Courbes et surfaces, modélisation géométrique, géométrie algorithmique, synthèse

d'image et d'animations.

- langages informatiques : C, C++, C#, QT

- Domaines métiers: Manufacturing, Electrique



