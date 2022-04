Arnaud VERBEKE

Accélérer le développement et la croissance des sociétés sont mes priorités et mon savoir-faire. Mes connaissances dans l’élaboration de stratégie - plans d’actions commerciales, prospection et fidélisation de la clientèle - accompagnent la direction dans ses choix. Manager et développer les compétences des collaborateurs par des formations/actions personnalisées sont mes prérogatives en tant que responsable. Je suis à la recherche de nouvelles opportunités/challenges, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Conseil

Management

Gestion de projet

Immobilier

Logistique

Informatique

Leadership

Organisation

Déménagement

Gestion de la relation client

Internet