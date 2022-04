Erwan LARVOR

Associé du groupe I2T, spécialisé en mobilité des entreprises, je suis chargé de développer, organiser et gérer la réalisation d'opérations globales de transfert de sièges sociaux : de l'ordonnancement / planification à la communication en interne de votre projet, i2t et son équipe de coordinateurs vous accompagne tout au long de la mise en oeuvre de votre stratégie de mouvement.



En parallèle ce cette activité, j'ai repris depuis début 2007 la gérance de notre filiale DSI Transferts, pôle technologique du groupe, dont les missions principales sont d'assurer dans des conditions de sécurité optimales les mouvements de parcs informatiques, bureautiques et serveurs : préparation, pilotage, déconnexion, conditionnement / manutention / transport, reconnexion et tests.



Notre groupe réalise un CA de 6 millions d'euros HT en 2007, est membre de l'ARSEG, de l'AFDE et est certifié ISO 9001.



* Transfert global d'entreprise :

* Transfert informatique :

