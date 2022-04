Arnaud VERHAS

Directeur d'exploitation de la société TRP "Techniques de Revalorisation et de Propreté"



Centre de tri, transfert et négoce de produits issus des collectivités et des industriels.

70 000 tonnes / an, 4,5 M€ de CA, 27 personnes





Missions:



- Garantir la politique QHSE de l'entreprise



- Garantir la bonne exécution du service et des cahiers des charges,

- Assurer l'entretien et l'évolution des matériels,

- Assurer le pilotage des projets transversaux

- Piloter le développement commercial, et les réponses aux appels d'offres



- Assurer la rentabilité de l'activité

- Elaborer du budget de l'entreprise

- Proposer des investissements nécessaires au développement et à la pérennité du site

- Gérer les partenaires et fournisseurs liés à l'activité

- Superviser la facturation et la comptabilité



- Diriger, évaluer et assurer le développement du personnel

- Manager les équipes

- Recruter les collaborateurs



Mes compétences :

Management

Valorisation matière

Recyclage

Relations commerciales collectivités et éco-organi