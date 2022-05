Raphael MALARTRE

- depuis janvier 2019 , un projet personnel qui me tient a cœur : la réhabilitation d un vieux corps de ferme familial en pierre ,en un joli ensemble de 3 gites ruraux . ( maçonnerie, réseau eau , elec , placo ,carrelage , etc ..). Situé dans le sud de l'Ardèche , à RUOMS , joli défi pour moi ,je me retrouve donc chef de chantier et ouvrier à la fois = très formateur !



-je me suis laissé 6 mois pour terminer ce projet et rebondir sur un nouveau challenge professionnel en prenant le poste de DIRECTEUR SAV France chez GEESINKNORBA .



Mes compétences :

Commerce et négoce

Analyse du marché pièces détachées

Gestion de parc véhicules de voirie

Relation client

Gestion de portefeuille clients

Spécifications techniques

Gestion du personnel

Microsoft Word

Microsoft Excel

Bill of Materials