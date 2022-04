Arnaud VERON

COMPETENCES FONCTIONNELLES_____________________



Architecture

Expertise

Administration

Chef de Projet Technique

Veille Technologique

Dimensionnement

Benchmarks

Gestion de la disponibilité



FORMATION_____________________________________



2009 : Netapp Data Protection Solutions

2008 : Netapp DataOnTap Fundamentals

2005 : EMC Symmetrix Performance & Tuning

2005 : EMC Control Center Administration

2005 : EMC SymCli Administration

2005 : Administration Cluster HP MC/ServiceGuard

2004 : Administration Système HP-UX 11i

2001 : Administration Système AIX 4.3.3

2000 : Installation et Administration SUN E10000

1998 : Administration Système Digital Unix

1997 : Diplome d'ingénieur en Génie Informatique





CONNAISSANCES TECHNIQUES_______________________



Systèmes : Tru64, HPUX, Solaris, Linux (Red Hat Enterprise, Debian), AIX, Windows



Produits : Ignite-UX, JumpStart, AdvFS, VxFS, LSM, LVM, VxVM, X11, Squid, Bind,

Postfix, Net-SNMP, Apache, Cricket, BEA Weblogic, NetFilter, OpenSSH, HP MC/ServiceGuard, HP Performance Manager, EMC PowerPath, HP SecurePath, San Multipathing Natif Linux, EMC Control Center, EMC Solution Enabler, EMC Legato Networker, NetApp SnapDrive



SGBD : Oracle, MySQL



Réseaux : Ethernet, FDDI, VLAN, TCP/IP, X25, Intranet, Internet, VPN, VRRP, Analyse pcap, LVS, NAT, Routage, 802.11a/b/g, Proxy/Reverse Proxy, Firewall



Langages : C, C++, Shell, Perl, awk, PHP, SQL, Pro C, ABAP, ADA



Stockage SAN : DAS/SAN, SCSI/FC/SATA, HP EVA Control Center, EMC ECC, EMC SymCLI,

SRDF(S/A/CE), BCV, Clones, SnapShots, EMC Performance Manager, IOzone, IObench, (v)RAID, FabricOS, Zoning, LunMasking, Cisco SAN OS,

Cisco Fabric Manager, IVR



Stockage NAS : DataOnTap, Cluster, SnapShots, Snapmirror, Snapvault, Deduplication,

SnapDrive, SnapManager for Oracle, DFM, Operation Manager, iscsi, NFS, CIFS







Matériels :



HP

Gamme Alpha.

Baies SCSI/Fibre Channel Low/Middle/High End (= > EVA)

HP PA-RISC RP servers (= > SuperDome)

HP Itanium2 RX servers

HP x86/AMD Proliant servers

HP PA-RISC RP servers (SuperDome)

HP x86/AMD Proliant servers



Sun

Enterprise & Sunfire Servers (E10K)

WorkStations



Brocade

SanSwitchs Silkworm 2800/3800/3900/4900

SanDirectors 24000/48000

MacData ED140M



Cisco

MDS9216i



EMC

Symmetrix DMX2/3/4

Clariion CX/CX3/CX4



NetApp

FAS2050/3020/3050/3140

R200



StorageTek

L700 / L700e / SDLT220 / SDLT320 / Bridge FC-SCSI SN3400



Quantum/ADIC

Scalar i2000 / LTO3



Mes compétences :

Storage Area Network

Expert

Shell

Networking

C

Architecture

Red Hat

Linux