Arnaud VERZELETTI

Après avoir passé près de quatorze années dans le monde des drones militaires, j'ai pu acquérir de l'expérience en servant plusieurs types de drones (CL289, SDTI et DRAC).



J'ai parallèlement occuper plusieurs fonctions comme opérateur, programmateur de vol, pilote et chef de mission drones.



Professionnellement, j'ai pu assurer des formations au profit de futurs opérateurs et pilotes de drones.



C'est donc tout naturellement que je m’intéresse au développement des drones dans le secteur civil, de part les nombreuses prestations qu'ils peuvent offrir.



Mes compétences :

Drône

Management

Aéronautique

Formation