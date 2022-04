Arnaud VESVAL

Consultez mon portfolio en ligne : http://www.devcandance.fr



Aisance relationnelle et sens de la diplomatie, patience et détermination, professionnalisme et efficacité.



Sortir de sa zone de confort et se passionner pour de nouveaux domaines d'expertise, enrichir et partager ses connaissances, acquérir de nouvelles compétences.



Passionné depuis toujours par les sciences et les nouvelles technologies, leurs enjeux ainsi que leurs applications, encouragé par une facilité pour les problématiques mathématiques et par un grand sens du détail, c'est en toute logique que je me suis tourné pied au plancher vers l'intégration, puis le développement web.



Conscient des enjeux actuels et à venir en matière d'interaction, je participe actuellement au très intense cycle de formation "Développeur Multimédia" à l'École Multimédia (homologué RNCP niveau II), après avoir suivi avec succès un CQP Créatif Multimédia (homologué RNCP niveau III).



Bien entendu le print et le film n'ont plus de secret pour moi, depuis les budgets nécessitants une équipe restreinte jusqu'aux prises de vue impliquant une équipe conséquente.



Profil polymorphe, je m’adapterai instinctivement à votre entreprise, à ses valeurs, et à son mode de fonctionnement.



Mes compétences :

Conception

Création

Direction artistique

Graphisme

Design