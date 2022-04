Arnaud VEZY

FIBA, grand cabinet d’expertise comptable régional indépendant, s’appuie sur ses trois métiers Expertises & Conseils aux entreprises, Commissariat aux comptes et d’audit et Gestion Privée du dirigeant & du particulier, pour vous apporter un accompagnement adapté à vos besoins.



Dans tous les moments clés de la vie de votre entreprise : de la création, en passant par le développement, jusqu’à la transmission, les experts-comptables et spécialistes FIBA vous conseillent et vous accompagnent tant en France qu’à l'international.



Allez plus loin avec FIBA. Au-delà de vous accompagner dans la gestion comptable et financière de votre entreprise, notamment par la sécurisation de vos obligations légales et la mise à disposition d’outils de pilotage, FIBA vous donne accès à ses différents pôles de compétences : Expertise sociale & Ressources Humaines, Droit des Affaires, Fiscalité, Informatique de gestion, Formation professionnelle... pour vous proposer un accompagnement global.



De plus, FIBA est votre partenaire privilégié, en vous apportant un conseil avisé et indépendant sur votre gestion privée : déclarations et optimisation fiscales, retraite, protection sociale, y compris de la famille, gestion du patrimoine.



Que vous soyez dirigeant d’une TPE, d’une PME, d’un grand groupe ou encore sur le point de créer ou de reprendre une entreprise, vous trouverez parmi les 180 collaborateurs FIBA, un spécialiste, proche de vous, connaissant votre secteur d’activité qui saura vous écouter et vous conseiller



Mes compétences :

Droit social

droit de la consommation

Droit fiscal

Droit des contrats

Droit des sociétés

Droit commercial

Droit des affaires